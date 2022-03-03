Антон Геращенко показал фото города Бородянка после обстрелов

Город расположен в Бучачском районе Киевской области.

Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины, в своем Telegram-канале показал фотографию города Бородянка после обстрелов.

В сообщении к фотографии он отметил, что "фото ещё недавно мирного города Бородянка должно обойти весь мир".