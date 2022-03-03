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Окупанти обстріляли село на Харківщині: семеро постраждалих

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Окупанти обстріляли село на Харківщині: семеро постраждалих

Було зруйновано щонайменше 30 приватних будинків.

Російські загарбники обстріляли з повітря село Яковлівка Мерефянської громади Харківського району.

Було зруйновано щонайменше 30 приватних будинків, повідомляють у ДСНС області.

Також знищені приватні автомобілі, господарчі споруди. Поранення дістали семеро людей, загинули троє. З-під завалів вдалося дістати 10 людей.

Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають, інформація щодо загиблих та поранених уточнюється. На місці працюють 20 осіб особового складу ДСНС та три одиниці рятувальної техніки.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 9000 осіб (загиблі та поранені),
  • танків ‒ 217 од,
  • ББМ ‒ 900 од,
  • артилерійських систем – 90,
  • РСЗВ - 42,
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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