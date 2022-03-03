Окупанти обстріляли село на Харківщині: семеро постраждалих

Було зруйновано щонайменше 30 приватних будинків.

Російські загарбники обстріляли з повітря село Яковлівка Мерефянської громади Харківського району.

Було зруйновано щонайменше 30 приватних будинків, повідомляють у ДСНС області.

Також знищені приватні автомобілі, господарчі споруди. Поранення дістали семеро людей, загинули троє. З-під завалів вдалося дістати 10 людей.

Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають, інформація щодо загиблих та поранених уточнюється. На місці працюють 20 осіб особового складу ДСНС та три одиниці рятувальної техніки.