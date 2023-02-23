Попытка диверсионных действий РФ в Молдове возможна - експерт

Некоторые военные эксперты считают, что обострение 24 февраля может начаться как по нашей линии фронта, так и в Молдове.

Российские оккупанты могут обострять ситуацию на фронте в Украине, а также начать диверсионные действия в Молдове.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный аналитик полковник Петр Черник.

По его словам, попытка диверсионных действий в Молдавии возможна. Некоторые политические акции в Молдове уже начались.

Там однозначно присутствует длинная московская рука. Дестабилизировать еще один регион действительно выгодно для Путина. Он должен показывать, что не все в этом мире однозначно, что у них есть союзники, что "ближнее зарубежье", как они называют бывшие территории Советского Союза, насыщенное людьми, поддерживающими РФ и потенциально выступающими ее союзниками. То есть, дестабилизация возможна”, — подчеркнул военный аналитик.

Он также отметил, что существует вероятность того, что это перерастет в полноценное военное противостояние между Молдовой и признанной Приднестровской республикой.

“Но там нет такого большого военного потенциала, чтобы они отважились применить его. Как бы странно это ни звучало, но даже такие выпады в сторону демократической европейской Молдовы является еще одним показателем того, насколько яростен этот московский зверь и является еще одним сигналом для коллективного Запада, что наконец-то нужно прекращать жизнь этой тирании”, — подчеркнул Петр Черник. .

Как именно РФ может размещать диверсионные группировки – непонятно, поскольку если россияне войдут в воздушное пространство Молдовы самолетом Ил-76 с дополнительной авиацией – это будет прямая военная интервенция.

“Она в обязательном порядке будет иметь реакцию. Конечно, маленькая Молдова не может противостоять даже тем остаткам недобитой второй армии, которая все же имеет большой потенциал, но, на мой взгляд, такой сценарий маловероятен. Не забываем, что у Молдовы есть колоссальный ближний сосед-союзник, который является родственным народом — Румынию. Мне кажется, там уже есть определенные экспертные оценки в части рассмотрения таких сценариев и потенциального сбивания такого типа воздушных целей. С точки зрения здравого смысла такой сценарий маловероятен. Но если они отважатся, то это станет лишь усилением затягивания удавки на шее у Путина”, — добавил аналитик.

Из открытых источников можно получить информацию о вооружениях в ПМР.

"Максимум, который они могут иметь, до 5 тысяч личного состава – это полноценная механизированная бригада, также так называемый российский военный миротворческий контингент. Для Молдовы он представляет определенную угрозу, но у них нет полноценного артиллерийского, броне- и, самое главное, авиационного прикрытия. Но, еще раз подчеркиваю, на такую авантюру могут согласиться. Ведь у безумных мир выглядит по-другому", — прокомментировал эксперт.

Территория Приднестровской недореспублики является законной территорией Молдавии.

“Украина может через несколько недель чисто с военной точки зрения зачистить этот гнойник, но должно быть прямое военное соглашение между Молдовой и Украиной. У меня нет рациональных просчетов, что такое соглашение может заключиться. Сугубо в военной походке украинцы справятся с тем, что там есть. Потому что по сравнению с тем корпусом, который мы таки держим на Молдовском направлении, потому что вынуждены его делать 5 тысяч, людей таки небольшой угрозой. Но в части общего боевого потенциала мы кратно превосходим также неприятеля. Однако вхождение наших Вооруженных сил туда может произойти исключительно с согласованием в Брюсселе, Вашингтоне и заключением соответствующих правовых основ между Молдовой и Украиной. Маловероятно, что это произойдет”, — подчеркнул военный аналитик.

Напомним, что на фоне ряда тревожных новостей об угрозах Молдове со стороны России, а соответственно и Украине, украинские пограничники сообщили, что охрана участка государственной границы Украины в направлении Приднестровья остается усиленной.

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