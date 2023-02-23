Спроба диверсійних дій РФ у Молдові можлива — експерт

Деякі військові експерти ввважають, що загострення 24 лютого може розпочатися як і по нашій лінії фронту, так і в Молдові.

Російські окупанти можуть загострювати ситуацію на фронті в Україні, а також розпочати диверсійні дії в Молдові.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий аналітик, полковник Петро Черник.

За його словами, спроба диверсійних дій в Молдові можлива. Певні політичні акції у Молдові вже розпочалися.

“Там однозначно присутня довга московська рука. Дестабілізовувати ще один регіон направду вигідно для Путіна. Він має показувати, що не все в цьому світі однозначно, що у них є союзники, що “ближнє зарубіжжя”, як вони називають колишні території Радянського Союзу, насичене людьми, котрі підтримують РФ і потенційно виступають її союзниками. Тобто дестабілізація можлива”, — підкреслив військовий аналітик.

Він також зазначив, що існує ймовірність, що це переросте в повноцінне воєнне протистояння між Молдовою і недопризнаною Придністровською республікою.

“Але там немає такого великого воєнного потенціалу, щоб вони відважилися його застосувати. Як би дивно це не звучало, але навіть такі випади у бік демократичної європейської Молдови є ще одним показником того, наскільки лютим є цей московський звір і є ще одним сигналом для колективного Заходу, що нарешті треба припиняти життя цієї тиранії”, - наголосив Петро Черник.

Як саме РФ може розміщувати диверсійні угрупування - незрозуміло, оскільки якщо росіяни увійдуть в повітряний простір Молдови літаком Іл-76 з прикриваючою авіацією - це буде пряма воєнна інтервенція.

“Вона в обов'язковому порядку матиме реакцію. Звичайно маленька Молдова не може протистояти навіть тим решткам недобитої другої армії, яка все ж таки ще має великий потенціал, але, на мій погляд, такий сценарій малоймовірний. Не забуваємо, що Молдова має колосального ближнього сусіда-союзника, який є спорідненим народом — Румунію. Мені здається, що там вже є певні експертні оцінки у частині розгляду таких сценаріїв і потенційного збивання такого типу повітряних цілей. З точки зору здорового глузду такий сценарій малоймовірний. Але якщо вони відважаться, то це стане лише посиленням затягування зашморга на шиї у Путіна”, - додав аналітик.

З відкритих джерел можна отримати інформацію про озброєння в ПМР.

«Максимум, що вони можуть мати, до 5 тисяч особового складу — це повноцінна механізована бригада, також так званий російський воєнний миротворчий контингент. Для Молдови він представляє певну загрозу, але вони не мають повноцінного артилерійського, броне- і, найголовніше, авіаційного прикриття. Але, вкотре підкреслюю, на таку авантюру можуть погодитися. Адже у божевільних світ виглядає по-іншому”, — прокоментував експерт.

Територія Придністровської недореспубліки є законною територією Молдови.

“Україна може за кілька тижнів суто з воєнної точки зору зачистити цей гнійник, але мусить бути пряма воєнна угода між Молдовою і Україною. Я не маю раціональних прорахунків, що така угода може скластися. Суто у воєнній виправі українці дадуть раду з тим, що там є. Тому що у порівнянні з тим корпусом, який ми таки тримаємо на Молдовському напрямку, бо змушені його робити 5 тисяч людей, таки є невеликою загрозою. Але в частині загального бойового потенціалу ми кратно переважаємо також ворога. Однак входження наших Збройних сил туди може відбутися виключно з погодженням у Брюсселі, Вашингтоні і укладанням відповідних правових основ між Молдовою і Україною. Малоймовірно, що це відбудеться”, — наголосив військовий аналітик.

Нагадаємо, що на тлі низки тривожних новин про загрози Молдові з боку Росії, а, відповідно, і Україні, українські прикордонники повідомили, що охорона ділянки державного кордону України в напрямку Придністров'я залишається посиленою.

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