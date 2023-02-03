Это уже третья тревога за сутки.

В части Украины объявлена воздушная тревога вечером 3 февраля – пройдите в ближайшее укрытие или используйте правило двух стен.

Об этом свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Уже долгое время тревога объявлена на Луганщине и в Крыму.

Заметим, что это уже третья тревога в день. До этого сирены по всей Украине звучали утром и около 16:30. Оба случая были связаны со взлетами в Беларуси российских военных самолетов, которые могли представлять ракетную угрозу для Украины.

Скриншот карты

Напомним, во время одной из тревог 3 февраля в Киеве были слышны взрывы. Однако в КГВА успокоили, что звуки взрывов были связаны с работой саперов в области.

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