Це вже третя тривога за добу.

В частині України оголошена повітряна тривога ввечері 3 лютого – пройдіть до найближчого укриття або використовуйте правило двох стін.

Про це свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Повітряна тривога оголошена на Сумщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Донеччині. Вже тривалий час тривога оголошена на Луганщині та в Криму.

Зауважимо, що це вже третя тривога за день. До цього сирени по всій Україні лунали вранці та близько 16:30. Обидва випадки були пов’язані зі зльотами в Білорусі російських військових літаків, які могли становити ракетну загрозу для України.

Скриншот мапи

Нагадаємо, під час однієї з тривог 3 лютого у Києві було чутно вибухи. Проте в КМВА заспокоїли, що звуки вибухів були пов’язані з роботою саперів в області.

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