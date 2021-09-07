В немедленной помощи нуждается Дианка

Девочку лечат турецкие врачи.

Тяжелое заболевание крови поразило трехлетнюю Дианку, и родители повезли дочку спасать в Турцию, сейчас на оплату счетов не хватает средств, поэтому они просят помочь собрать средства.

Однажды Дианка пожаловался на боль в ножках и ручках, началась температура до 39 градусов. Однако врачи предположили у ребенка коронавирус и назначили лечение, оно действительно сработало, но ненадолго.

«Обратились к гематологу, прошли обследование и поставили Дианке диагноз:" Острый лимфобластный лейкоз ". Сначала мы не понимали что это такое, что делать, куда бежать и как с этим жить. Нас положили в больницу и начали лечить. Было очень страшно, но надо было собраться и начать лечить дочь», — рассказывает мама ребенка.

На лечение ребенок реагировал очень положительно, почти не было осложнений, но ремиссия не наступила, раковые клетки оставались в крови девочки. Поэтому дальше ребенок вынужден проходить высокодозированную химиотерапию и родители хотели ее проводить уже в зарубежной клинике.

«Сейчас мы в Турции в клинике, проходим второй протокол лечения, он включает в себя 6 высокодозных блоков химиотерапии (это где-то 4,5-5 месяцев лечения). К сожалению, нам тоже исчерпаны, а впереди еще не один месяц лечения, каждый месяц стоит 20000 $, еще стоит вопрос о пересадке костного мозга, а это 97 000 $», — рассказывает мама ребенка.

Для обычной украинской семьи суммы просто заоблачные, но во столько зарубежные специалисты оценили жизнь маленькой украинки, поэтому родители просят помочь им собрать необходимую сумму.

«Помогите, пожалуйста, прошу вас. Вы — наш шанс на лучшее лечение и выздоровление моей дочери, ведь ей всего 3 годика и у нее всю жизнь впереди», — просит мама Дианки.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168 7573 8315 1612

РОЗОВАЯ ЯНА АНАТОЛЬЕВНА

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