Курс доллара и евро на 7 сентября

Стоимость доллара составляет 26,81 грн, а евро — 31,80 грн.
Во вторник, 7 сентября, гривна укрепится. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 7 сентября:
- Доллар США — 26,81 грн (минус 12 коп.).
- Евро — 31,80 грн (минус 16 коп.).
На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривны к доллару установились на уровне 26,76/26,78 грн/долл., к евро - на уровне 31,74/31,76 грн/евро.
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