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Курс долара і євро на 7 вересня

Курс долара і євро на 7 вересня

УНІАН

Вартість долара становить 26,81 грн, а євро – 31,80 грн.

У вівторок, 7 вересня, гривня зміцнішає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. 

Офіційні курси валют Нацбанку на 7 вересня:

  • Долар США – 26,81 грн (мінус 12 коп.).
  • Євро – 31,80 грн (мінус 16 коп.).

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,76/26,78 грн/дол., до євро - на рівні 31,74/31,76 грн/євро.

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