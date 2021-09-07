Курс долара і євро на 7 вересня

Вартість долара становить 26,81 грн, а євро – 31,80 грн.
У вівторок, 7 вересня, гривня зміцнішає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 7 вересня:
- Долар США – 26,81 грн (мінус 12 коп.).
- Євро – 31,80 грн (мінус 16 коп.).
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,76/26,78 грн/дол., до євро - на рівні 31,74/31,76 грн/євро.
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