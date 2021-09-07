Негайної допомоги потребує Діанка

Дівчинку лікують турецькі лікарі.

Важке захворювання крові уразило трирічну Діанку, і батьки повезли донечку рятувати до Туреччини, зараз на сплату рахунків не вистачає коштів, тож вони просять допомогти зібрати кошти.

Одного дня Діанка поскаржилася на біль в ніжках і ручках, почалася температура до 39 градусів. Однак лікарі припустили у дитини коронавірус і призначили лікування, воно справді спрацювало, але ненадовго.

«Звернулися до гематолога, пройшли обстеження і поставили Діанці діагноз: "Гострий лімфобластний лейкоз". Спочатку ми не розуміли що це таке, що робити, куди бігти і як з цим жити. Нас поклали в лікарню і почали лікувати. Було дуже страшно, але треба було зібратися і почати лікувати донечку», - розповідає мама дитини.

На лікування дитина реагувала дуже позитивно, майже не було ускладнень, але ремісія не настала, ракові клітини залишались у крові дівчинки. Тож далі дитина вимушена проходити високодозовану хіміотерапію і батьки хотіли її проводити вже у закордонній клініці.

«Зараз ми в Туреччині в клініці, проходимо другий протокол лікування, він включає в себе 6 високодозних блоків хіміотерапії (це десь 4,5-5 місяців лікування). На жаль, наші фінанси вичерпані, а попереду ще не один місяць лікування, кожен місяць коштує 20 000 $, ще стоїть питання про пересадку кісткового мозку, а це 97 000 $», - розповідає мама дитини.

Для звичайної української родини суми просто захмарні, але у стільки закордонні фахівці оцінили життя маленької українки, тож батьки просять допомогти їй зібрати необхідну суму.

«Допоможіть, будь ласка, прошу вас. Ви - наш шанс на краще лікування і одужання моїй донечці, адже їй всього 3 рочки і у неї все життя попереду», - просить мама Діанки.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

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РОЗОВА ЯНА АНАТОЛІЇВНА

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