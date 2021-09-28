Муж Марички Падалко получил диплом бакалавра

Егор Соболев получил документ нового образца.

Муж телеведущей ТСН на 1+1 Марички Падалко, известный журналист Егор Соболев закончил обучение в Национальном университете имени Т.Г. Шевченко.

Об этом сообщила Маричка на своей странице в Instagram, опубликовав фото с дипломом. Ведущая отметила, что Егор получил образование еще в 2019 году. Однако только 27 сентября получил диплом нового образца.

Маричка Падалко вместе с мужем / instagram.com/marichkapadalko

"Егор еще в 2019 году заочно окончил университет. Я не знаю, как он успевал и работать, и учиться. Но я очень им горжусь. Наконец-то он получил документ нового образца. Теперь любовь Егора к истории задокументирована", — поделилась радостной новостью Маричка.

Диплом мужа Маши Падалко / instagram.com/marichkapadalko

Напомним, недавно Марички Падалко призналась, что сейчас ностальгирует за маленькими детьми. Впрочем, на четвертого малыша она не решается.

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