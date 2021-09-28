Чоловік Марічки Падалко здобув диплом бакалавра

Єгор Соболєв отримав документ нового зразка.

Чоловік телеведучої ТСН на 1+1 Марічка Падалко, відомий журналіст Єгор Соболєв закінчив навчання в Національному університеті імені Т.Г. Шевченка.

Про це повідомила Марічка на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото з дипломом. Ведуча зазначила, що Єгор здобув освіту ще 2019 року. Однак лише 27 вересня отримав диплом нового зразка.

Марічка Падалко разом з чоловіком / instagram.com/marichkapadalko

"Єгор ще 2019 року заочно закінчив університет. Я не знаю, як він встигав і працювати, і вчитися. Але я дуже ним пишаюся. Нарешті він отримав документ нового зразку. Тепер Єгорова любов до історії задокументована", - поділилась радісною новиною Марічка.

Диплом чоловіка Марічки Падалко / instagram.com/marichkapadalko

Нагадаємо, нещодавно Марічки Падалко зізналася, що зараз ностальгує за маленькими дітьми. Втім, на четвертого малюка вона не наважується.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання