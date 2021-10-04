Надя Дорофеева показала, как выглядела в детстве

Звезда поделилась архивной фотографией.

Певица Надя Дорофеева решила вспомнить свое детство.

В сторис на своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором изображена еще совсем маленькой девочкой. На фото улыбающаяся Надя позирует возле Деда Мороза, позади которого красуется новогодняя елка. Будущая певица стоит в праздничном наряде и с двумя большими бантами на голове.

Надя Дорофеева в детстве / instagram.com/nadyadorofeeva

"Мама, кажется, бант на голове маленький, как считаешь?" — шутливо обратилась к маме Надя.

К слову, Надя, которая и сейчас непревзойденно выглядит, в детстве была очень милой и красивой девочкой.

Как отреагировали фолловеры на архивный снимок, неизвестно. Вполне вероятно, что фанаты засыпали кумира реакциями и комментариями.

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