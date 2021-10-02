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Надя Дорофеева кардинально сменила имидж: "Зашла в ванную и испугалась"

Надя Дорофеева кардинально сменила имидж: "Зашла в ванную и испугалась"

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Певица перекрасила волосы.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева решилась на изменения в образе.

Так, артистка перекрасила светлые волосы в темный цвет. Также исполнительница сделала белокурую прядь. Свое перевоплощение знаменитость продемонстрировала фанатам в фотоблоге. Звезда опубликовала фото и видео, где щеголяет новым имиджем.

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A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

В посте Надя призналась, что еще не привыкла к новой себе. А утром, увидев себя в зеркале, испугалась.

"Проснулась утром, зашла в ванную и испугалась! Ох, точно, я же вчера покрасилась! Вообще, любые эксперименты во внешности для меня стресс. Казалось бы, столько образов, съёмок и т.д. Но на деле каждый убранный миллиметрик кончиков волос дает мне ощущение кардинальных изменений! Поэтому я месяцами хожу, обдумываю, листаю фото и примеряю мысленно образы", — поделилась она.

В комментариях пользователи написали, что темные волосы Дорофеевой также очень идут.

  • Очень идет этот цвет! Кайф
  • Мне любая Надя нравится
  • Мне нравится
  • Тебе очень идет

Напомним, ранее Екатерина Осадчая рассекретила, сколько кило хочет еще сбросить, чтобы вернуть свою идеальную фигуру. Ведущая показала свой завтрак.

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