Надя Дорофеева кардинально сменила имидж: "Зашла в ванную и испугалась"

Певица перекрасила волосы.
Популярная украинская певица Надя Дорофеева решилась на изменения в образе.
Так, артистка перекрасила светлые волосы в темный цвет. Также исполнительница сделала белокурую прядь. Свое перевоплощение знаменитость продемонстрировала фанатам в фотоблоге. Звезда опубликовала фото и видео, где щеголяет новым имиджем.
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В посте Надя призналась, что еще не привыкла к новой себе. А утром, увидев себя в зеркале, испугалась.
"Проснулась утром, зашла в ванную и испугалась! Ох, точно, я же вчера покрасилась! Вообще, любые эксперименты во внешности для меня стресс. Казалось бы, столько образов, съёмок и т.д. Но на деле каждый убранный миллиметрик кончиков волос дает мне ощущение кардинальных изменений! Поэтому я месяцами хожу, обдумываю, листаю фото и примеряю мысленно образы", — поделилась она.
В комментариях пользователи написали, что темные волосы Дорофеевой также очень идут.
- Очень идет этот цвет! Кайф
- Мне любая Надя нравится
- Мне нравится
- Тебе очень идет
Напомним, ранее Екатерина Осадчая рассекретила, сколько кило хочет еще сбросить, чтобы вернуть свою идеальную фигуру. Ведущая показала свой завтрак.