Надя Дорофеева кардинально сменила имидж: "Зашла в ванную и испугалась"

Певица перекрасила волосы.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева решилась на изменения в образе.

Так, артистка перекрасила светлые волосы в темный цвет. Также исполнительница сделала белокурую прядь. Свое перевоплощение знаменитость продемонстрировала фанатам в фотоблоге. Звезда опубликовала фото и видео, где щеголяет новым имиджем.

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В посте Надя призналась, что еще не привыкла к новой себе. А утром, увидев себя в зеркале, испугалась.

"Проснулась утром, зашла в ванную и испугалась! Ох, точно, я же вчера покрасилась! Вообще, любые эксперименты во внешности для меня стресс. Казалось бы, столько образов, съёмок и т.д. Но на деле каждый убранный миллиметрик кончиков волос дает мне ощущение кардинальных изменений! Поэтому я месяцами хожу, обдумываю, листаю фото и примеряю мысленно образы", — поделилась она.

В комментариях пользователи написали, что темные волосы Дорофеевой также очень идут.

Очень идет этот цвет! Кайф

Мне любая Надя нравится

Мне нравится

Тебе очень идет

Напомним, ранее Екатерина Осадчая рассекретила, сколько кило хочет еще сбросить, чтобы вернуть свою идеальную фигуру. Ведущая показала свой завтрак.

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