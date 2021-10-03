Дорофєєва про автобусний батл з MONATIK: "Це був непростий виклик"

Дорофєєва про автобусний батл з MONATIK: "Це був непростий виклик"

Також артистка розповіла, як вона розважається зі своєю командою.

Співачка Надя Дорофєєва поділилась своїми враженнями від автобусного батлу, який вона влаштувала разом з мультиартистом Дмитром Монатіком.

Артисти вирішили позмагатися між собою, коли їхали зі Скадовська до Івано-Франківська. Надя розповіла у програмі "Світське життя", що і Діма, і вона неабияк нудьгували. Проте, MONATIK вигадав, як весело провести час. Він зателефонував Наді та попросив зайти на свою сторінку в Instagram, де на неї вже чекало перше завдання від Дмитра.

Надя Дорофєєва за кермом автобуса / instagram.com/nadyadorofeeva

"Я довго думала над завданнями. Хотілось щось таке вигадати, чого б Діма не зміг зробити. Я подувала, що він не зможе сісти на коліна водію, адже він дуже вихована людина. І для Діми це справді був виклик", - пригадала з усмішкою виконавиця.

Дмитро Монатік влаштував автобусний батл / instagram.com/monatik_official

Як говорить Дорофєєва, саме завдяки автобусному батлу, поїздка минула швидко та весело.

Команда Наді Дорофєєвой / instagram.com/nadyadorofeeva

До слова, Надя періодично полюбляє експериментувати зі своєю командою. Не так давно вони вирішили одягнути рожеві вбрання та погуляти так Одесою.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва кардинально змінила імідж. Співачка перефарбувала волосся.

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