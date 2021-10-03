Микита Добринін розсекретив, чи планують вони з дружиною знову стати батьками

Микита Добринін розсекретив, чи планують вони з дружиною знову стати батьками

У закоханих у липні народився первісток.

Український ведучий Микита Добринін зізнався, чи планують вони з дружиною Дашою Квітковою знову стати батьками.

Шоумен говорить "Світському життю", що вони з Дашою серйозно задумуються над цим. Тим більше коли обирали ім'я для свого сина, то у парочки було п'ять варіантів. Хлопчика назвали Левом.

Микита Добринін та Даша Квіткова / instagram.com/nikitadobrynin

"У нас було п'ять варіантів імен. І вони всі були надзвичайно круті. Я навіть не хочу розголошувати їх, бо вірю, що ми ними скористаємося. Коли тільки Даша народила, її привезли до палати, вона сказала, що хоче дівчинку", - поділився Микита.

Микита Добринін з сином / instagram.com/nikitadobrynin

До слова, ведучий обожнює свого сина. Весь свій вільний час він проводить з Дашою та Левом. У Микити з сином навіть є власний ритуал: вони кожного вечора разом приймають ванну. Та, попри це, йти у декрет шоумен не планує.

"Наш дідусь хотів піти у декрет, аби доглядати за Левом. А я не хочу йти в декрет. Я навіть не можу уявити, як можна припинити працювати і сидіти вдома", - зізнався ведучий.

Родина Микити Добриніна / instagram.com/nikitadobrynin

Зазначимо, що на початку липня Микита Добринін і Даша Квіткова вперше стали батьками. Вага новонародженого сина була 3760 грамів, а зріст – 56 см.

Нагадаємо, нещодавно чоловік MamaRika відповів, чи планують вони вдруге стати батьками. У закоханих також цього літа народився син.

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