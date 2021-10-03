Никита Добрынин рассекретил, планируют ли они с женой снова стать родителями

Никита Добрынин рассекретил, планируют ли они с женой снова стать родителями

У влюбленных в июле родился первенец.

Украинский ведущий Никита Добрынин признался, планируют ли они с женой Дашей Квитковой снова стать родителями.

Шоумен говорит "Світському життю", что они с Дашей серьезно задумываются над этим. Тем более когда выбирали имя для своего сына, то у парочки было пять вариантов. Мальчика назвали Львом.

Никита Добрынин и Даша Квиткова / instagram.com/nikitadobrynin

"У нас было пять вариантов имен. И они все были очень крутые. Я даже не хочу разглашать их, потому что верю, что мы ими воспользуемся. Когда только Даша родила, ее привезли в палату, она сказала, что хочет девочку", — поделился Никита.

Никита Добрынин с сыном / instagram.com/nikitadobrynin

К слову, ведущий обожает своего сына. Все свое свободное время он проводит с Дашей и Львом. У Никиты с сыном даже есть собственный ритуал: они каждый вечер вместе принимают ванную. Но, несмотря на это, идти в декрет шоумен не планирует.

"Наш дедушка хотел уйти в декрет, чтобы ухаживать за Львом. А я не хочу идти в декрет. Я даже не могу представить, как можно прекратить работать и сидеть дома", — признался ведущий.

Семья Никиты Добрынина / instagram.com/nikitadobrynin

Отметим, что в начале июля Никита Добрынин и Даша Квиткова впервые стали родителями. Вес новорожденного сына была 3760 грамм, а рост — 56 см.

Напомним, недавно муж MamaRika ответил, планируют ли они во второй раз стать родителями. У влюбленных также этим летом родился сын.

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