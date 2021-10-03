Дорофеева о автобусном батле с MONATIK: "Это был непростой вызов"

Дорофеева о автобусном батле с MONATIK: "Это был непростой вызов"

Также артистка рассказала, как она развлекается со своей командой.

Певица Надя Дорофеева поделилась своими впечатлениями от автобусного батла, который она устроила вместе с мультиартистом Дмитрием Монатиком.

Артисты решили посоревноваться между собой, когда ехали из Скадовска в Ивано-Франковск. Надя рассказала в программе "Світське життя", что и Дима, и она сильно скучали. Однако, MONATIK придумал, как весело провести время. Он позвонил Наде и попросил зайти на свою страницу в Instagram, где ее уже ждало первое задание от Дмитрия.

Надя Дорофеева за рулем автобуса / instagram.com/nadyadorofeeva

"Я долго думала над заданиями. Хотелось что-то такое придумать, чего бы Дима не смог сделать. Я подувал, что он не сможет сесть на колени водителю, ведь он очень воспитанный человек. И для Димы это был вызов", — вспомнила с улыбкой исполнительница.

Дмитрий Монатик устроил автобусный батл / instagram.com/monatik_official

Как говорит Дорофеева, именно благодаря автобусном батлу, поездка прошла быстро и весело.

Команда Нади Дорофеевой / instagram.com/nadyadorofeeva

К слову, Надя периодически любит экспериментировать со своей командой. Не так давно они решили одеть розовые наряды и погулять так Одессой.

Напомним, недавно Надя Дорофеева кардинально изменила имидж. Певица перекрасила волосы.

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