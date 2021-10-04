Надя Дорофєєва показала, який вигляд мала в дитинстві

Зірка поділилась архівною світлиною.

Співачка Надя Дорофєєва вирішила пригадати своє дитинство.

В сторіс на своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала знімок, на якому зображена ще зовсім малою дівчинкою. На фото усміхнена Надя позує біля Діда Мороза, позаду якого красується новорічна ялинка. Майбутня співачка стоїть у святковому вбранні та з двома чималими бантами на голові.

Надя Дорофєєва у дитинстві / instagram.com/nadyadorofeeva

"Мамо, здається, бант на голові маленький, як вважаєш?" - жартівливо звернулася до мами Надя.

До слова, Надя, яка й зараз має неперевершений вигляд, в дитинстві була дуже милою та гарною дівчинкою.

Як відреагували фоловери на архівний знімок, невідомо. Цілком ймовірно, що фани засипали кумирку реакціями та коментарями.

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