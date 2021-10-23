Надя Дорофеева топлес попозировала перед зеркалом

Артистка заинтриговала своих поклонников.

Украинская певица Надя Дорофеева решила порадовать своих фанатов горячим контентом.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram довольно откровенную фотографию. На фото артистка позирует топлес перед зеркалом. Свои пикантные места звезда прикрыла хрупкими руками.

Также Надя сделала эффектный макияж, который добавил ее образу обаяния.

Надя Дорофеева топлес / instagram.com/nadyadorofeeva

"То, что наиболее важно... Написано у меня на руке. Расшифруете?" — поинтересовались звезда.

Кстати, на плечах исполнительница написала какой-то символ.

Ошарашенные фанаты не могли глаз оторвать от такого горячего фото. Впрочем они начали предполагать, что именно имела в виду знаменитость.

Во-первых, фото отраженное. Во-вторых, надпись не полностью видно

Владимир Гудков

Наиболее важные на руке — это розы. Такие же, как и у Вовы

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