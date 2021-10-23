Надя Дорофєєва топлес попозувала перед дзеркалом

Артистка заінтригувала своїх шанувальників.

Українська співачка Надя Дорофєєва вирішила потішити своїх фанів гарячим контентом.

Так, зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram доволі відверту світлину. На фото артистка позує топлес перед дзеркалом. Свої пікантні місця зірка прикрила тендітними руками.

Також Надя зробила ефектний макіяж, який додав її образу звабливості.

Надя Дорофєєва топлес / instagram.com/nadyadorofeeva

"Те, що найбільш важливе… Написано у мене на руці. Здогадаєшся?" - поцікавились зірка.

До речі, на своєму плечі виконавиця написала якийсь символ.

Ошелешені фани не могли очей відірвати від такого гарячого фото. Втім вони почали припускати, що саме мала на увазі знаменитість.

По-перше, фото віддзеркалення. По-друге, напис не повністю видно

Володимир Гудков

Найбільш важливі на руці - це троянди. Такі ж, як і у Вови

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