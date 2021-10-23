США розсекретять нові дані щодо вбивства Джона Кеннеді: що відомо

Деякі записи оприлюднять вже 15 грудня.

США наприкінці року оприлюднять нові матеріали щодо вбивства 35-го американського президента Джона Кеннеді.

Про це із посиланням на відповідну заяву голови держави Джо Байдена повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що деяка інформація про смерть Кеннеді 22 листопада 1963 року досі залишалася таємною, щоб "захиститися від очевидної шкоди воєнній обороні, розвідувальним операціям, правоохоронним органам або зовнішньополітичним відносинам".

Однак тепер Національне управління архівів та документації США із кількома урядовими агентствами і відомствам повинне буде визначити, чи варто надалі зберігати у таємниці нерозкриті матеріали.

Згідно з рішенням Байдена, деякі записи будуть оприлюднені 15 грудня, а більша частина або ж одразу вся інформація - до кінця 2022 року.

Раніше колишній голова ЦРУ США Джеймс Вулсі заявив, що до вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді 22 листопада 1963 року причетні радянські спецслужби. Він звинувачує першого секретаря ЦК КПСС Микиту Хрущова в організації замаху на вбивство.

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