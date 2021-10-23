У США вчитель шпигував за учнями через приховані камери: як його покарали

У США вчитель шпигував за учнями через приховані камери: як його покарали

Під час шкільних поїздок вчитель встановлював у номерах своїх учнів приховані відеокамери.

У США в п'ятницю, 22 жовтня, до 12 років тюремного ув'язнення засудили колишнього вчителя середньої школи Вісконсіна, який знімав своїх учнів за допомогою прихованих камер відеоспостреження.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що 39-річний Девід Кручтен з міста Котедж-Гроув раніше визнав себе винним за одним звинуваченням у спробі виробництва дитячої порнографії.

Обвинувачі стверджували, що чоловік використовував своє становище вчителя з ведення бізнесу в середній школі Медісон Іст, щоб таємно знімати на відео учнів під час поїздок в Вісконсині і Міннесоті.

Згідно з судовими документами, він супроводжував неповнолітніх учасників бізнес-клубу Іст Хай в поїздках з ночівлею до Вісконсин Деллс і Женевського озера, а також до Міннеаполіса в 2019 році.

Під час останньої поїздки учні виявили приховані камери, встановлені в освіжувачі повітря в їхніх готельних номерах. За словами прокуратури, слідчі виявили схожі освіжувачы на фотографіях, зроблених учнями під час поїздок у Вісконсині.

Після цього Крухтену пред'явили звинувачення за декількома пунктами в спробі виробництва дитячої порнографії, чоловік звільнився з викладацької роботи.

Водночас підсудний розповів, що спершу шпигував за власною сім'єю, "щоб впоратися зі стресом і задовольнити потребу в адреналіні", а також дізнатися, що вони говорять про нього за очі.

Американець встановив приховані камери для спостереження за домашніми тваринами, сім'єю, друзями, няньками і навіть своїми батьками, бабусею та дідусем, а згодом почав шпигувати і за своїми учнями.

"Моєю метою не був запис дитячої порнографії. Мене цікавили ці вуаєристські відео не для того, щоб зазнімкувати студентів, що займаються статевим актом, мій інтерес був таким же, як у випадку з моїми бабусею та дідусем, моїми домашніми тваринами і моєю дружиною - подивитися, що люди роблять, коли мене немає".

Втім, американець визнав, що було б неправдою стверджувати, що "сексуальний компонент був відсутній".

Тим часом в американському штаті Каліфорнія за 39 звинуваченнями судять 47-річну Шеннон О'Коннор. Жінка влаштувала щонайменше пів дюжини "диких секс-вечірок" для 15-річного сина та інших підлітків.

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