У США помер лауреат "Еммі" Пітер Сколарі

Акторові було 66 років.

У Нью-Йорку в п'ятницю, 22 жовтня, після дворічної боротьби з раком помер американський актор Пітер Сколарі. Йому було 66 років.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що в артиста залишилися четверо дітей.

Вперше Сколарі привернув до себе увагу в серіалі "Bosom Buddies" (1980-82 роки), де разом з тоді ще невідомим Томом Генксом зіграв персонажів, які переодягалися жінками.

Пізніше актори працювали разом над іще кількома проєктами, зокрема над режисерським дебютом Генкса "Те, що ти робиш" (1996 рік) і п'єсою "Щасливчик" (2013 рік).

Сколарі тричі номінували на "Еммі" під час знімань в ситкомі "Ньюхарт" (1982-1990 роки). А в 2016 році він таки отримав престижну премію за роль у комедійно-драматичному телесеріалі "Дівчата" (2012-2017 роки).

За понад 40 років роботи в кінематографі актор зіграв безліч гостьових ролей в популярних серіалах, зокрема в "Білому комірці", "Блакитній крові" та "Швидкій допомозі".

Тим часом в Нью-Мексико заявили, що американський актор Алек Болдвін, який під час знімань вестерну "Іржа" випадково застрелив операторку з України Галину Гатчінс, не знав, що в зброї є бойовий патрон.

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