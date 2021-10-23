В США умер лауреат "Эмми" Питер Сколари

Актеру было 66 лет.

В Нью-Йорке в пятницу, 22 октября, после двухлетней борьбы с раком скончался американский актер Питер Сколари. Ему было 66 лет.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что у артиста остались четверо детей.

Впервые Сколари привлек к себе внимание в сериале "Bosom Buddies" (1980-82 годы), где вместе с тогда еще неизвестным Томом Хэнксом сыграл персонажей, переодевающихся женщинами.

Позже актеры работали вместе над еще несколькими проектами, в частности над режиссерским дебютом Хэнкса "То, что ты делаешь" (1996 год) и пьесой "Счастливчик" (2013 год).

Сколари трижды номинировали на "Эмми" во время съемок в ситкоме "Ньюхарт" (1982-1990 годы). А в 2016 году он все-таки получил престижную премию за роль в комедийно-драматическом телесериале "Девчонки" (2012-2017 годы).

За более чем 40 лет работы в кинематографе актер сыграл множество гостевых ролей в популярных сериалах, в том числе в "Белом воротничке", "Голубой крови" и "Скорой помощи".

Между тем в Нью-Мексико заявили, что американский актер Алек Болдуин, который во время съемок вестерна "Ржавчина" случайно застрелил оператора из Украины Галину Гатчинс, не знал, что в оружии есть боевой патрон.

Новости мира: на съемочной площадке в США актер Алек Болдуин застрелил украинку-оператора

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