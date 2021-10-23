Астрологічний прогноз на 23 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Прогноз дня: пасивна енергія дня може зробити людину апатичною і пасивною. Аби подібного не сталося, необхідно дотримуватися заздалегідь складеного плану дій, не дозволяючи собі відволікатися на розмови і суперечки, а також мінімізувати погані звички — особливо куріння.
Символ дня: дзеркало.
Стихія дня: Вогонь.
Енергетика дня: день несприятливий для активних дій.
Число дня: 9
Колір дня: зелений.
Камені дня: шпінель, аметист.
За яку частину тіла відповідає: весь організм.
Хвороби дня: ні в якому разі не можна займатися самолікуванням: перш ніж почати приймати будь-якої препарат, необхідно порадитися з лікарем.
Слова дня: виправлення власних недоліків.
Геометрична фігура дня: трикутник.
Шлюб і стосунки дня: не рекомендується не тільки укладати шлюб, але і призначати побачення — щось обов'язково піде не так.
Містика дня: необхідно побоюватися пристріту, який сьогодні можливий, як ніколи, — найдієвішим засобом в такому випадку є амулет з бірюзою.
Табу дня: небезпечно довго дивитися в дзеркало.
Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються люди з тонкою душевною організацією, що відчувають чужий біль як свій власний, які не терплять несправедливість і легко піддаються чужому впливу. Зірки радять їм вибирати професії лікаря, соціального працівника, сестри милосердя і доглядальниці.
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