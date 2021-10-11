Ольга Горбачева рассказала о девушке, с которой крутил роман Никитин

Отношения у продюсера были после развода с Ольгой.

Звездные супруги Ольга Горбачева и Юрий Никтин вместе уже более 20 лет.

Однако, ни для кого не секрет, что отношения пары подвергались испытанию. И однажды они расстались из-за измены Никитина. Как рассказала Ольга "Звездному пути", тогда Юрий попытался встречаться с другой девушкой.

"У него были одни отношения. Вероятно, если бы они были такими гармоничными, счастливыми, я бы радовалась за то, что моя дочь будет встречаться на выходных с этой девушкой. Но девушка была очень сложная и она как-то пыталась через общий круг меня задевать чем-то. Но я себе напоминала японскую мудрость — что надо сесть на берегу реки и ждать, пока мимо проплывет труп врага", — сказала Горбачева.

Ольга Горбачева и Юрий Никитин / instagram.com/gorbachovaolga

Тот период артистка переживала крайне сложно. Это ощущалось даже в самочувствии звезды. Поговаривали, что Ольга даже имела суицидальные мысли.

"В моем роду было много людей, которые именно так поступили. У меня были физические сбои, то есть нечто происходило с организмом. У меня была тошнота", — призналась Горбачева.

Ольга Горбачева и Юрий Никитин / instagram.com/gorbachovaolga

Также, по словам Ольги, когда кто-то из мужчин пытался с ней познакомиться, у Никитина происходила странная реакция:

"Юра очень странно себя вел. Когда в моем кругу появлялся кто-то потенциальный, умный, богатый он как-то неосознанно превращал этого человека в своего друга и начинался барьер: "Я вот с Юрой, а ты его бывшая жена", — вспомнила Горбачева.

Пауза в отношениях Никитина и Горбачевой длилась два года. Наконец, роман продюсера с другой завершился. Сейчас Горбачева говорит, что хорошо что Юре досталась "молоденькая глупенькая девочка", потому что он только в этих отношениях понял, что ему нужна именно Горбачева.

Ольга Горбачева и Юрий Никитин / instagram.com/gorbachovaolga

После двух лет перерыва пара вновь начала встречаться, у них родилась вторая дочь Серафима. А в 2016-м влюбленные снова поженились.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку