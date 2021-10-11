Ольга Горбачева рассказала о девушке, с которой крутил роман Никитин

Отношения у продюсера были после развода с Ольгой.
Звездные супруги Ольга Горбачева и Юрий Никтин вместе уже более 20 лет.
Однако, ни для кого не секрет, что отношения пары подвергались испытанию. И однажды они расстались из-за измены Никитина. Как рассказала Ольга "Звездному пути", тогда Юрий попытался встречаться с другой девушкой.
"У него были одни отношения. Вероятно, если бы они были такими гармоничными, счастливыми, я бы радовалась за то, что моя дочь будет встречаться на выходных с этой девушкой. Но девушка была очень сложная и она как-то пыталась через общий круг меня задевать чем-то. Но я себе напоминала японскую мудрость — что надо сесть на берегу реки и ждать, пока мимо проплывет труп врага", — сказала Горбачева.
Тот период артистка переживала крайне сложно. Это ощущалось даже в самочувствии звезды. Поговаривали, что Ольга даже имела суицидальные мысли.
"В моем роду было много людей, которые именно так поступили. У меня были физические сбои, то есть нечто происходило с организмом. У меня была тошнота", — призналась Горбачева.
Также, по словам Ольги, когда кто-то из мужчин пытался с ней познакомиться, у Никитина происходила странная реакция:
"Юра очень странно себя вел. Когда в моем кругу появлялся кто-то потенциальный, умный, богатый он как-то неосознанно превращал этого человека в своего друга и начинался барьер: "Я вот с Юрой, а ты его бывшая жена", — вспомнила Горбачева.
Пауза в отношениях Никитина и Горбачевой длилась два года. Наконец, роман продюсера с другой завершился. Сейчас Горбачева говорит, что хорошо что Юре досталась "молоденькая глупенькая девочка", потому что он только в этих отношениях понял, что ему нужна именно Горбачева.
После двух лет перерыва пара вновь начала встречаться, у них родилась вторая дочь Серафима. А в 2016-м влюбленные снова поженились.
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