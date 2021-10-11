Разумков и Батенко сомневаются в естественной смерти нардепа Полякова

Также Тарас Батенко и Дмитрий Разумков раскритиковали скандальное заявление Галины Третьяковой, которая отреагировала на смерть Полякова словами "одним врагом меньше".

На прощание с Антоном Поляковым приехали экс-спикер ВР Дмитрий Разумков и коллеги из депутатской группы "За будущее", в частности, Тарас Батенко. Все они не верят в то, что Поляков сам принял метадон перед смертью и настаивают на прозрачном расследовании.

Об этом они заявили журналистам в Чернигове.

Разумков и Батенко о гибели Полякова

"То, о чем сегодня говорят, не похоже на то поведение, которое я лично видел со стороны Полякова. То есть, вопрос есть", — сказал Разумков.

"Никто не замечал, что он это делал (употреблял наркотики — Ред.). Абсолютно здоровый человек, энергичный, жизнерадостный, который достаточно жестко отстаивал свою гражданскую позицию. Если действительно метадон был в крови, тогда должно быть проведено исследование, как он туда попал. У нас сразу возникает вопрос, насколько это была естественная смерть", — отметил Тарас Батенко.

Батенко призвал не хайповать на теме гибели нардепа и на теме его личной жизни.

Разумков и Батенко о словах "слуги народа" Третьяковой

Дмитрий Разумков уточнил, что не видел скандального сообщения Третьяковой в партийном чате, ведь его тогда уже удалили из обсуждения.

"Я услышал об этом с трибуны парламента. У меня нет слов. Надо всегда оставаться человеком, независимо от того, это твой политический оппонент или противник. Это — человек, которого не стало, который так мало прожил. За такие вещи должно быть более жесткое наказание. Я думаю, что пять дней вне парламента — этого недостаточно. Это моя личная позиция. Такое поведение народного депутата, председателя комитета — недопустимо", — сказал екс-спикер.

Нардеп "За будущее" Тарас Батенко сообщил, что собрал подписи всех глав фракций, кроме "Слуги народа", с требованием не только отстранить Третьякову на 5 пленарных заседаний, но и отозвать ее с должности руководительницы профильного комитета.

Напомним, что скандальный нардеп Галина Третьякова "отличилась" заявлением о смерти коллеги Антона Полякова. Как сообщил с трибуны Рады лидер партии "За будущее" Игорь Палица, она написала в партийном чате "одним врагом меньше".

За такое поведение ее могут отстранить от заседаний Верховной Рады на пять дней, а также снять с должности председателя Комитета по вопросам социальной защиты и прав ветеранов.

Напомним, что нардепа Антона Полякова нашли мертвым ночью 8 октября. Он ехал в такси, где ему стало крайне плохо.

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