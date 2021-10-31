"Танцы со звездами": кто покинул проект в девятом эфире

"Танцы со звездами": кто покинул проект в девятом эфире

У Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара в этом выпуске иммунитет.

Только что на канале "1+1" состоялся девятый прямой эфир шоу " Танцы со звездами ".

Все участники шоу выступали под любимые хиты группы Океан Ельзи. Вечер был посвящен 27-летию деятельности коллектива.

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В сегодняшнем эфире в зону риска попали три пары: MELOVIN и Лиза Русина, Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук.

За шанс выступить в десятом эфире пришлось бороться Александре Зарицкой и MELOVIN, которые одновременно должны были станцевать танец-сюрприз.

Они выполнили ча-ча-ча. Судьи отдали свое предпочтение Александре Зарицкой. Так что шоу покинули MELOVIN и Лиза Русина.

MELOVIN и Лиза Русина / instagram.com/tanci1plus1

"Друзья, я в это не верю. Но того человека, которым я пришел на этот проект... Насколько я смог себя превзойти! Я избавился от социофобии, я избавился от дрожи, когда твоя партнерша волнуется. Это шоу о честности и мотивации. Я горжусь нами", — прокомментировал свой вылет певец.

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