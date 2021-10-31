На юге Британии столкнулись два поезда: есть пострадавшие

Железнодорожная авария произошла в тоннеле между Солсбери и Андовером.

В воскресенье, 31 октября, возле английского города Солсбери столкнулись два поезда. По предварительной информации, в аварии могли пострадать 12 человек.

Об этом говорится в сообщении полиции графства Уилтшир в Twitter.

На месте столкновения двух поездов, курсирующих между Андовером и Солсбери, находятся пожарные и медики скорой помощи.

По информации транспортной полиции Великобритании, один из поездов сошел с рельсов. Недалеко от места катастрофы организован травмпункт.

Как уточнил репортер Би-би-си Джеймс Ингхэм, в результате инцидента пострадали около 12 человек, а один из машинистов оказался зажатым в кабине.

Напомним, ранее в Житомирской области сошли с рельсов 10 пустых вагонов грузового поезда.

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