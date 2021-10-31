На півдні Британії зіткнулися два поїзди: є постраждалі

Залізнична аварія сталася в тунелі між Солсбері та Андовером.

У неділю, 31 жовтня, біля англійського міста Солсбері зіткнулися два поїзди. За попередньою інформацією в аварії могли постраждати 12 осіб.

Про це йдеться в повідомленні поліції графства Вілтшир у Twitter.

На місці зіткнення двох поїздів, що курсують між Андовером і Солсбері, перебувають пожежники та медики швидкої допомоги.

За інформацією транспортної поліції Великобританії, один із поїздів зійшов із рейок. Недалеко від місця катастрофи організовано травмпункт.

Як уточнив репортер Бі-бі-сі Джеймс Інгхем, внаслідок інциденту постраждали близько 12 людей, а один із машиністів виявився затиснутим у кабіні.

Нагадаємо, раніше у Житомирській області зійшли з колії 10 порожніх вагонів вантажного поїзда.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання