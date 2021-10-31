"Танці з зірками": хто покинув проєкт у дев'ятому ефірі

"Танці з зірками": хто покинув проєкт у дев'ятому ефірі

В Ольги Харлан та Дмитра Дікусара у цьому випуску імунітет.

Щойно на каналі "1+1" відбувся дев'ятий прямий ефір шоу "Танці з зірками".

Усі учасники шоу сьогодні виступали під улюблені хіти гурту Океан Ельзи. Вечір був присвячений 27-річчю діяльності колективу.

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У сьогоднішньому ефірі до зони ризику потрапило три пари: MELOVIN та Ліза Русіна, Олександра Заріцька та Юрій Мєшков, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук.

Так, за шанс виступити у десятому ефірі довелося боротися Олександрі Заріцькій та MELOVIN , які одночасно мусили станцювати танець-сюрприз.

Вони виконали ча-ча-ча. Судді віддали перевагу Олександрі Заріцькій. Тож шоу покинули MELOVIN та Ліза Русіна.

MELOVIN та Ліза Русіна / instagram.com/tanci1plus1

"Друзі, я в це не вірю. Але тою людино, якою я прийшов на цей проєкт... Наскільки я зміг себе перевершити! Я позбувся соціофобії, я позбувся тремтіння, коли твоя партнерка хвилюється. Це шоу про чесність та мотивацію. Я пишаюся нами", - прокоментував свій виліт співак.

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