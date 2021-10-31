Юрий Горбунов о конфликте MELOVIN с Гвоздевой: "Мэл, горжусь тобой"

Ведущий поддержал артистка.
Ведущий "Танцев со звездами" Юрий Горбунов в прямом эфире шоу поддержал певца MELOVIN.
Шоумен высказал свою позицию по поводу конфликта Мэла и Илоны Гвоздевой. Юрий говорит, что артист достойно ответил танцовщице на ее обвинение.
"У Мэла была непростая неделя. Он пережил предательство Илоны Гвоздевой. Это провокационное трио не дало желаемого результата. Более того, Илона обвинила эту пару в неадекватности. Мэл, горжусь тобой. Мэл достойно Илоне ответил", — сказал Горбунов.
Заметим, что между MELOVIN и Илоной Гвоздевой уже давно возник конфликт. Впрочем, в восьмом прямом эфире им пришлось вместе выйти на паркет. Партнерша MELOVIN Лиза Русина заявила, что Илона оказывает на нее психологическое давление. Танцовщица же в свою очередь обвинила Лизу во лжи и заявила, что никакого давления не оказывала. Также она сообщила, что артист совсем не готовится к выступлениям.
MELOVIN же заявил, что Илона лукавит. По его словам, танцовщица в глаза говорит одно, а у Instagram-stories – совсем другое.
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