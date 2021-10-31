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Юрий Горбунов о конфликте MELOVIN с Гвоздевой: "Мэл, горжусь тобой"

Юрий Горбунов о конфликте MELOVIN с Гвоздевой: "Мэл, горжусь тобой"

MELOVIN, Лиза Русина и Илона Гвоздева / instagram.com/tanci1plus1

Ведущий поддержал артистка.

Ведущий "Танцев со звездами" Юрий Горбунов в прямом эфире шоу поддержал певца MELOVIN.

Шоумен высказал свою позицию по поводу конфликта Мэла и Илоны Гвоздевой. Юрий говорит, что артист достойно ответил танцовщице на ее обвинение.

Юрий Горбунов / © скриншот с видео
Юрий Горбунов / скриншот с видео

"У Мэла была непростая неделя. Он пережил предательство  Илоны Гвоздевой. Это провокационное трио не дало желаемого результата. Более того, Илона обвинила эту пару в неадекватности. Мэл, горжусь тобой. Мэл достойно Илоне ответил", — сказал Горбунов.

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva
Илона Гвоздева / instagram.com/ilonagvozdeva

Заметим, что между MELOVIN и Илоной Гвоздевой уже давно возник конфликт. Впрочем, в восьмом прямом эфире им пришлось вместе выйти на паркет. Партнерша MELOVIN Лиза Русина заявила, что Илона оказывает на нее психологическое давление. Танцовщица же в свою очередь обвинила Лизу во лжи и заявила, что никакого давления не оказывала. Также она сообщила, что артист совсем не готовится к выступлениям.

MELOVIN же заявил, что Илона лукавит. По его словам, танцовщица в глаза говорит одно, а у Instagram-stories – совсем другое.

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