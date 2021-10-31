Россия предложила встречу в "нормандском формате", — Лавров

МИД РФ передало предложения по содержательному наполнению встречи западным коллегам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его западные коллеги получили предложения по встрече в "нормандском формате".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий главы российского внешнеполитического ведомства телеканалу "Россия 1".

Также читайте Мы пригласили США в Нормандский формат для участия в нескольких моделях — Зеленский

"Мы смысл видим не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в "нормандском формате", – не важно, на каком уровне – мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции”, — сообщил он.

Ранее Лавров обвинил украинского коллегу Дмитрия Кулебу в якобы "извращении фактов" по поводу встречи министров лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) и уверял, что такой встречи в ближайшее время не будет.

В то же время посол Германии в Украине Анка Фельдгузен сообщала, что Германия и Франция прилагают немало усилий для организации встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки". Однако до сих пор нет четких дат, когда она может состояться.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку