Росія запропонувала зустріч у “нормандському форматі”, - Лавров

МЗС РФ передало пропозиції щодо змістовного наповнення зустрічі західним колегам.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що його західні колеги отримали пропозиції щодо зустрічі у “нормандському форматі”.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на коментар очільника російського зовнішньополітичного відомства телеканалу “Росія 1”.
"Ми сенс бачимо не в якомусь заході, а в його змістовному наповненні. Наші пропозиції про те, як можна було б змістовно підготувати контакт у "нормандському форматі", – не важливо, на якому рівні – ми передали нашим колегам, очікуємо від них реакції”, - повідомив він.
Раніше Лавров звинуватив українського колегу Дмитра Кулебу в нібито "перекручуванні фактів" щодо зустрічі міністрів лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) і запевняв, що такої зустрічі найближчим часом не буде.
Натомість посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен повідомляла, що Німеччина і Франція докладають чимало зусиль для організації зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки". Однак, дотепер немає чітких дат, коли вона може відбутися.