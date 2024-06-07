Умер звезда "Крепкого орешка-2" Том Бауэр

Американский актер Том Бауэр, известный своей ролью в фильме "Крепкий орешек-2", ушел из жизни. Ему было 86 лет.

Как сообщает The Hollywood Reporter, знаменитости не стало 30 мая. Том умер во сне в собственном доме в Лос-Анджелесе. Об этом изданию рассказала невестка артиста Мэри Миллер.

В юном возрасте Бауэр начинал со спортивной карьеры. Позже, поняв, что это не его, он начал изучать сценическое мастерство в одной из академий в Америке и успел поработать частным детективом. Через некоторое время открыл репертуарный театр в Бостоне, где учил актерству легендарного Аль Пачино.

Том Бауэр известен съемками в ряде кинолент: "Джорджия", "Звездный крейсер Галактика", "Офис", "Джаз", "В Филадельфии всегда солнечно", "Напарницы", "Голиаф" и другие. Даже в пожилом возрасте актер занимался любимым делом и время от времени участвовал в новых проектах: "Два пути домой", "Эль Камино" и другие.

У артиста осталось двое детей и четверо внуков. Жена Бауэра умерла в прошлом году, когда ей было 75 лет.