Помер зірка "Міцного горішка-2" Том Бауер

Актора не стало у віці 86 років.

Американський актор Том Бауер, відомий своєю роллю у фільмі "Міцний горішок-2", пішов з життя. Йому було 86 років.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, знаменитості не стало 30 травня. Том помер уві сні у власному будинку в Лос-Анджелесі. Про це виданню розповіла невістка артиста Мері Міллер.

У юному віці Бауер починав зі спортивної кар'єри. Згодом, зрозумівши, що це не його, він почав вивчати сценічну майстерність в одній з академій в Америці й встиг попрацювати приватним детективом. Через деякий час відкрив репертуарний театр у Бостоні, де навчав акторству легендарного Аль Пачіно.

Том Бауер відомий зніманнями у низці кінострічок: "Джорджія", "Зоряний крейсер Галактика", "Офіс", "Джаз", "У Філадельфії завжди сонячно", "Напарниці", "Голіаф" та інших. Навіть у поважному віці актор займався улюбленою справою і час від часу долучався до нових проєктів: "Два шляхи додому", "Ель Каміно" та інших.

У артиста залишилося двоє дітей та четверо онуків. Дружина Бауера померла минулого року, коли їй було 75 років.