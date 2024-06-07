"АТЕШ" фіксує розвантаження крилатих ракет РФ: де саме

Ворогові не вдається приховати свої дії від наших партизанів.

Агенти руху "АТЕШ" розвідали процес вивантаження крилатих ракет "Калібр" у порту Новоросійська. Вони працюють над ідентифікацією складів зі зброєю.

Про це пише партизанський рух "АТЕШ".

"Ми вивчаємо графіки прибуття кораблів та передаємо цю інформацію у потрібні руки. Агресивні плани росіян у Чорноморському регіоні будуть зірвані завдяки нашій роботі", – підсумували агенти.

Раніше агенти повідомляли, що окупанти готуються до удару по Криму. Так, російські загарбники виставили старі баржі вздовж Керченського мосту, щоб захистити його від українських безекіпажних морських катерів.

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