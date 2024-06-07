"АТЕШ" фиксирует разгрузку крылатых ракет РФ: где именно

Врагу не удается скрыть свои действия от наших партизан.

Агенты движения "АТЕШ" разведали процесс выгрузки крылатых ракет "Калибр" в порту Новороссийска. Они работают над идентификацией складов с оружием.

Об этом пишет партизанское движение "АТЕШ".

"Мы изучаем графики прибытия кораблей и передаем эту информацию в нужные руки. Агрессивные планы россиян в Черноморском регионе будут сорваны благодаря нашей работе", — подытожили агенты.

Ранее агенты сообщали, что кафиры готовятся к удару по Крыму. Так, российские захватчики выставили старые баржи вдоль Керченского моста, чтобы защитить его от украинских безэкипажных морских катеров.

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