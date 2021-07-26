Vlad Darwin показал крошечного сына

Знаменитость восхитил нежным фото.

Известный украинский певец Vlad Darwin, который недавно впервые стал отцом, очаровал фото с крошечным сыном.

В фотоблоге артист запостил семейный снимок, на котором нежно позировал с женой, армянской джазовой исполнительницей Кристиной Марти и Рональдом. Супруги целовались на фоне моря, держа между собой мальчика.

nstagram.com/darwinvlad

В посте звезда подумал о том, что гармония во всем — это результат обмена энергией.

"Вы хотите создать семью? — Вкладывайте! Хотите успеха? — Вкладывайте! Здоровье? — Вкладывайте! Ваши вложения определяют качество вашей жизни. Когда-то я уже писал про любимую мной модель баланса: 25% сфера деятельности (работа, карьера, финансы), 25% сфера контактов (семья, близкие друзья), 25% сфера смыслов (духовность, ценности, планы на будущее), 25% сфера тела (здоровье, питание, сон, гигиена). Сбалансированный подход к жизни всегда поднимает вас вверх по спирали качества! Все взаимосвязано! Например, качественные изменения в окружении влияют на карьеру и тело", — поделился Влад.

В комментариях поклонники порадовали семью теплыми сообщениями: "Вы хорошие", "Какие вы классные".

Напомним, Vlad Darwin и Кристина Марти поженились в ноябре в 2019 году. В прошлом году артист показал ссоры и поцелуи с женой в видео "Зірка".

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