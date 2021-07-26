Бритни Спирс топлесс засветила соски

Артистка всеми способами выражает протест.
Американская певица Бритни Спирс, которая на днях в знак протеста снялась топлес, поделилась новым кадром с этой съемки.
На фотографии, которую исполнительница запостила в Instagram, она позирует с расстегнутыми джинсовыми мини-шортами, а обнаженный бюст прикрывает руками. На этот раз знаменитость даже засветила соски, которые прикрыла звездочками, чтобы пост не заблокировали в фотоблоге.
Поклонники расценили эту фотографию, как еще один знак протеста против диктатуры ее отца и опекуна.
- Она чувствует себя свободной и мы рады это видеть
- Во вселенной произошел сдвиг
- Ок, ты свободна, крошка
- Дух свободы
Напомним, в течение 13 лет Бритни Спирс находится под опекой своего отца. Летом 2020-го поклонники стали замечать странные публикации в ее фотоблоге и решили, что она подает сигналы с просьбой спасти ее. Тогда фаны восстановили движение #FreeBritney, которое начали еще в 2009-м.
В июне этого года в суде звезда шокировала, что во время принудительного лечения ей назначили литий, из-за употребления которого она чувствовала себя "будто пьяной" на протяжении 5 лет. Кроме того, ее якобы заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей, без права удалить ее. Впрочем, несмотря на жуткие подробности жизни под опекой отца, в начале июля Спирс проиграла в суде и осталась под его опекунством.
Недавно поп-звезде разрешили самостоятельно нанять адвоката. Теперь дела в суде певицы будет защищать известный звездный адвокат Мэтью Розенгарт. Он заявил, что будет работать "агрессивно и быстро", чтобы освободить Спирс из-под опекунства Джейми Спирса.
Напомним, на днях экс-охранник Бритни Спирс рассказал, как ее пичкали наркотиками с противозачаточными. У артистки были галлюцинации.