Бритни Спирс топлесс засветила соски

Артистка всеми способами выражает протест.

Американская певица Бритни Спирс, которая на днях в знак протеста снялась топлес, поделилась новым кадром с этой съемки.

На фотографии, которую исполнительница запостила в Instagram, она позирует с расстегнутыми джинсовыми мини-шортами, а обнаженный бюст прикрывает руками. На этот раз знаменитость даже засветила соски, которые прикрыла звездочками, чтобы пост не заблокировали в фотоблоге.

instagram.com/britneyspears

Поклонники расценили эту фотографию, как еще один знак протеста против диктатуры ее отца и опекуна.

Она чувствует себя свободной и мы рады это видеть

Во вселенной произошел сдвиг

Ок, ты свободна, крошка

Дух свободы

Напомним, в течение 13 лет Бритни Спирс находится под опекой своего отца. Летом 2020-го поклонники стали замечать странные публикации в ее фотоблоге и решили, что она подает сигналы с просьбой спасти ее. Тогда фаны восстановили движение #FreeBritney, которое начали еще в 2009-м.

В июне этого года в суде звезда шокировала, что во время принудительного лечения ей назначили литий, из-за употребления которого она чувствовала себя "будто пьяной" на протяжении 5 лет. Кроме того, ее якобы заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей, без права удалить ее. Впрочем, несмотря на жуткие подробности жизни под опекой отца, в начале июля Спирс проиграла в суде и осталась под его опекунством.

Недавно поп-звезде разрешили самостоятельно нанять адвоката. Теперь дела в суде певицы будет защищать известный звездный адвокат Мэтью Розенгарт. Он заявил, что будет работать "агрессивно и быстро", чтобы освободить Спирс из-под опекунства Джейми Спирса.

Напомним, на днях экс-охранник Бритни Спирс рассказал, как ее пичкали наркотиками с противозачаточными. У артистки были галлюцинации.

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