В США курьер "отомстил" клиенту, который не оставил чаевых, и съел его пиццу

В США курьер "отомстил" клиенту, который не оставил чаевых, и съел его пиццу

Во время доставки пиццы произошел курьез.

В США курьер службы доставки взял кусок пиццы из коробки, которую вез клиенту, потому что у последнего не было денег оставить ему чаевые.

Об этом пишет metro.co.uk.

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На кадрах с камеры дверного звонка, видно, как водитель доставки идет к дому с коробкой пиццы. Он ставит ее на крыльцо, стучит в дверь, и вдруг видит надпись: "Нет денег на чаевые, возьми, пожалуйста, кусок пиццы".

В то же время курьеру это не понравилось, он даже воскликнул: "Ты издеваешься надо мной?". Затем, не долго думая, он все же открыл коробку и съел кусок.

Впоследствии клиент опубликовал в TikTok видео, которое быстро стало вирусным. Многие пользователи написали комментарии с критикой покупателя.

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"Не можешь дать чаевые, следовательно, не получишь доставку", — написал пользователь TikTok.

Другой пользователь написал: "Нужны чаевые, водителям курьерам платят очень мало. Наверное, он на это рассчитывал".

Напомним, в США мужчина пригласил девушку на свидание в ресторан, где хотел оставить большие чаевые, чтобы поразить любимую, но после этого пытался забрать часть денег обратно. Его действия разоблачила официантка и опозорила ухажера перед его подругой.

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