Новый адвокат Бритни Спирс о ее деле: "Все будет агрессивно и быстро"

Новый адвокат Бритни Спирс о ее деле: "Все будет агрессивно и быстро"

Мэтью Розенгарт настроен решительно.

Американская поп-звезда Бритни Спирс, которой неделю назад суд разрешил самостоятельно нанять адвоката по делу об опеке, сделала это.

Так, теперь дела в суде певицы будет защищать известный звездный адвокат Мэтью Розенгарт. В свое время, он отстаивал интересы Стивена Спилберга, Шона Пенна, Бена Аффлека и Эдди Веддера, пишет People.

Во время разговора с журналистами Розенгарт заявил, что будет работать "агрессивно и быстро", чтобы освободить Спирс из-под опекунства отца Джейми Спирса.

"Во-первых, я еще раз хочу поблагодарить Бритни Спирс за ее смелость и силу. Я хочу поблагодарить судью за то, что она любезно поздравила мою фирму и меня в этом деле. И я также хочу поблагодарить поклонников Бритни Спирс. Информационная поддержка и поддержка моей фирмы, меня самого и, что наиболее важно, Бритни, действительно впечатляет. И последнее, что я собираюсь сказать по этому поводу, это то, что я сказал в суде на прошлой неделе — мы с моей фирмой активно и быстро подаем прошение об отстранении Джейми Спирса, если он не уйдет в отставку первым... "- сказал адвокат Бритни.

Бритни Спирс с отцом / Associated Press

Как рассказал источник, близкий к артистке, сейчас она чувствует себя взволнованной и счастливой, поскольку имеет нового представителя в суде. "Она чувствует, что наконец-то движется к тому, чтобы покончить с этим", — добавил инсайдер.

Напомним, недавно Бритни Спирс впервые за 13 лет опекунства своим отцом сделала публичное заявление в зале суда. Певица выступала в течение 20 минут и за это время рассказала, что не обладает своей жизнью и хочет вернуть свои права.

По словам исполнительницы, во время принудительного лечения ей назначили литий, из-за употребления которого она чувствовала себя "будто пьяной" на протяжении 5 лет. Кроме того, по словам звезды, ее заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей, без права удалить ее.

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