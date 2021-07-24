Бритни Спирс обнажила грудь в знак протеста и ошеломила фанов

Поклонники поддержали кумира в комментариях.

Американская певица Бритни Спирс, которая собирается рассказать больше жутких подробностей об опекунстве отца, поделилась довольно неожиданным контентом.

Так, на странице в Instagram, 39-летняя звезда запостила провокационное фото. На снимке артистка предстала топлесс, прикрывая пышный бюст руками. Из одежды на знаменитости были только джинсовые мини-шорты, которые они расстегнула.

instagram.com/britneyspears

За 8 часов пост собрал более 1,8 млн лайков и 61 тыс комментариев. Публикацию Бритни не прокомментировала, впрочем, фаны убеждены, что это — в знак протеста против опеки отца Джейми и месть ему.

Бритни просто освободилась

Упс, она сделала это еще раз

Свободная женщина, как и следовало

Да! Второй раунд

Сейчас она говорит #FREEBRTINEY

Напомним, в течение 13 лет Бритни Спирс находится под опекой своего отца. Летом в 2020-м сторонники стали замечать странные публикации в ее фотоблоге и решили, что она подает сигналы с просьбой спасти ее. Тогда фаны восстановили движение #FreeBritney, который начали еще в 2009-м.

В июне в этом году в суде звезда ошеломила, что во время принудительного лечения ей назначили литий, из-за употребления которого она чувствовала себя "будто пьяной" на протяжении 5 лет. Кроме того, ее якобы заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей, без права удалить ее. Впрочем, несмотря на жуткие подробности жизни под опекой отца, в начале июля Спирс проиграла в суде и осталась под его опекунством.

Недавно поп-звезде разрешили самостоятельно нанять адвоката. Теперь дела в суде певицы будет защищать известный звездный адвокат Мэтью Розенгарт. Он заявил, что будет работать "агрессивно и быстро", чтобы освободить Спирс из-под опекунства Джейми Спирс.

Напомним, на днях бывший охранник Бритни Спирс рассказал, как ее пичкали наркотиками с противозачаточными. В артистки были галлюцинации.

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