Артист и его жена рассекретили пол и имя малыша.

Известный украинский певец Vlad Darwin впервые стал отцом.

У артиста и его жены, армянской джазовой исполнительницы Кристины Марти родился сын. Об этом говорится в программе "Світське життя".

Пара скрывала как беременность, так и рождения малыша.

"Беременную жену почти никто из моих друзей не видел. Мы ждали, мы изучали, как ухаживать за ребенком, мы готовились и для нас каждый день был особенный. Мы очень довольны тем, что мы никому лишнему об этом не сказали", — поделился звезда.

Светская жизнь

Сына звездные супруги решили назвать Рональдом. Кристина поделилась, что выбирали из 25 имен, впрочем, ни одно не подошло. Так назвать сына решил отец, который присутствовал во время родов.

"Я впервые увидел ребенка и сразу мне выплыла буква "р". Я так почувствовал. Ночь не спал, искал все имена на эту букву и мне показалось, что Рональд — самое интересное, свежее и сильное энергетическое имя. Он сможет приехать в любую страну мира и его будут называть Ронни", — рассказал новоиспеченный отец.

С сыном, которому нет еще и месяца, родители общаются на трех языках — армянском, украинском и английском. Пара мечтает, чтобы потомок владел пятью языками.

Почему Vlad Darwin назвал своего сына Рональдом

Напомним, Vlad Darwin и Кристина Марти поженились в ноябре в 2019 году. В прошлом году артист показал ссоры и поцелуи с женой в видео "Зірка".

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