Украина попадет в "огненное кольцо: когда ждать астрономическое явление

Кольцевое солнечное затмение в этом году будет проходить днем.
На Земле 10 июня можно будет наблюдать необычное астрономическое явление — кольцевое солнечное затмение. Оно этом году будет проходить днем.
Кольцевое солнечное затмение случится тогда, когда месяц заблокирует солнечный свет и бросит тень на Землю.
Затмение начнется в 13:26:07 по киевскому времени и продлится около полутора часов. Лучше всего его будет видно из некоторых частей Канады, Гренландии и России.
Частично "огненное кольцо" смогут видеть и в Украине.
В NASA сообщают, что процесс затмение Луны растянется с 11:47 до 16:50 по киевскому времени.
Жители Киева смогут наблюдать солнечное затмение с 13:26 по киевскому времени. Максимальной фазы оно достигнет в 14:15 и закончится в 15:03.
Жители Львова смогут наблюдать солнечное затмение с 13:38 по киевскому времени. Максимальной фазы оно достигнет в 14:00 и закончится в 14:49.
Последнее кольцевое солнечное затмение произошло 21 июня 2020 года, его было видно в некоторых частях Африки и Азии.
Следующее полное солнечное затмение произойдет над Южной Америкой 4 декабря 2021 года.
Напомним, астропсихолог объяснила, чем опасен "коридор затмений" для некоторых знаков Зодиака