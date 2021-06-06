Артист та його дружина розсекретили стать та ім’я малюка.

Відомий український співак Vlad Darwin вперше став батьком.

В артиста та його дружини, вірменської джазової виконавиці Крістіни Марті народився син. Про це йдеться у програмі "Світське життя".

Пара приховувала як вагітність, так і народження малюка.

"Вагітну дружину майже ніхто з моїх друзів не бачив. Ми чекали, ми вивчали, як доглядати дитину, ми готувалися і для нас кожен день був особливий. Ми дуже задоволені тим, що ми нікому про це зайвому не сказали", – поділився зірка.

Світське життя

Сина зіркове подружжя вирішило назвати Рональдом. Крістіна поділилася, що обирали з 25 імен, втім, жодне не підійшло. Так назвати сина вирішив батько, який був присутній під час пологів.

"Я вперше побачив дитину і одразу мені випливла літера "р". Я так відчув. Ніч не спав, шукав усі імена на цю літеру і мені здалося, що Рональд – найцікавіше, найсвіжіше і найсильніше енергетичне ім’я. Він зможе приїхати до будь якої країни світу і його легко називатимуть Ронні", – розповів новоспечений татусь.

Із сином, якому немає ще й місяця, батьки спілкуються трьома мовами – вірменською, українською та англійською. Пара мріє, щоб нащадок володів п’ятьма мовами.

Чому Vlad Darwin назвав свого сина Рональдом

Нагадаємо, Vlad Darwin та Крістіна Марті одружилися у листопаді 2019 року. Минулого року артист показав сварки та поцілунки із дружиною у відео "Зірка".

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