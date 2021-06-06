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Vlad Darwin вперше став батьком

Vlad Darwin вперше став батьком

Vlad Darwin вперше став батьком

Світське життя

Артист та його дружина розсекретили стать та ім’я малюка.

Відомий український співак Vlad Darwin вперше став батьком.

В артиста та його дружини, вірменської джазової виконавиці Крістіни Марті народився син. Про це йдеться у програмі "Світське життя".

Пара приховувала як вагітність, так і народження малюка.

"Вагітну дружину майже ніхто з моїх друзів не бачив. Ми чекали, ми вивчали, як доглядати дитину, ми готувалися і для нас кожен день був особливий. Ми дуже задоволені тим, що ми нікому про це зайвому не сказали", – поділився зірка.

© Світське життя
Світське життя

Сина зіркове подружжя вирішило назвати Рональдом. Крістіна поділилася, що обирали з 25 імен, втім, жодне не підійшло. Так назвати сина вирішив батько, який був присутній під час пологів.

"Я вперше побачив дитину і одразу мені випливла літера "р". Я так відчув. Ніч не спав, шукав усі імена на цю літеру і мені здалося, що Рональд – найцікавіше, найсвіжіше і найсильніше енергетичне ім’я. Він зможе приїхати до будь якої країни світу і його легко називатимуть Ронні", – розповів новоспечений татусь.

Із сином, якому немає ще й місяця, батьки спілкуються трьома мовами – вірменською, українською та англійською. Пара мріє, щоб нащадок володів п’ятьма мовами.

Чому Vlad Darwin назвав свого сина Рональдом

Чому Vlad Darwin назвав свого сина Рональдом

Нагадаємо, Vlad Darwin та Крістіна Марті одружилися у листопаді 2019 року. Минулого року артист показав сварки та поцілунки із дружиною у відео "Зірка".