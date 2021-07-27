ФГИ хочет присоединить к "Турбоатому" завод "Электротяжмаш"

В настоящее время "Завод "Электротяжмаш" является госпредприятием. В АО "Турбоатом" в лице ФГИ государство владеет более 75,22% акций.

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины 27 августа инициирует внеочередное собрание акционеров АО "Турбоатом", на которое выносит вопрос о присоединении к нему завода "Электротяжмаш" (оба — Харьков).

В повестку дня собрания акционеров АО "Турбоатом" также внесены вопросы утверждения рыночной стоимости акций АО "Турбоатом" и изменения его названия, пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно проекту решения, планируется утвердить рыночную стоимость акций АО "Турбоатом", определенную оценщиком, выбранным внеочередным собранием акционеров 20 августа, в размере 1,95 грн за акцию (номиналом 0,25 грн — Ред.).

Название АО "Турбоатом" предполагается заменить на АО "Украинская энергетические машины" (АО "Укренергомашины").

Соответственно предполагается внести изменения в Устав и внутренние положения общества (в частности, положение о принципах формирования набсовета компании).

"Турбоатом" — единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

Завод "Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного транспорта. Поставляет продукцию в Индию, Казахстан, Бангладеш и другие страны.

Напомним:

В середине июля 2020 года известный украинский бизнесмен Александр Ярославский выступил с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы обратить внимание на бедственное положение "Электротяжмаша".

к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы обратить внимание на бедственное положение "Электротяжмаша". Государственный завод "Электротяжмаш" не заключил ни одного нового контракта, провалил выполнение действующих, и фактически остановился.

"Проблемный" завод: Зеленского призвали вмешаться в ситуацию с харьковским "Электротяжмашем"

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