Сходила в туалет в подъезде: в Харькове женщина стала "звездой" Сети

Фотографии некультурной женщины разместили в объявлениях.
В Харькове жители многоэтажек устали от того, что прохожие делают из их домов туалеты. Люди заходят в подъезды, и не стесняясь даже камер наблюдения, расположенных на лестничных площадках, справляют нужду.
В доме на улице Новгородская, 8 решили бороться с теми, кто не может дотерпеть до туалета, своими методами. Теперь фотографии каждого "невоспитанного" размещают в сети и таким образом приучают людей к культуре.
Так, "звездой" интернета уже стала женщина, которая справила нужду в подъезде №4.
"Гадит в подъезде по адресу Новгородская, 8 Харьков должен знать героев в лицо", — подписали фотографию жители дома.
Метод борьбы с теми, кто справляет нужду в подъездах, оценили пользователи Сети:
- Справедливо.
- Это жестоко.
- Давайте каждого, кто сделал это под деревом, в ютуб выложим? А почему бы не прийти к ней, показать скрин видео и попросить убрать?
Напомним, что в Кривом Роге летняя женщина, которая живет в многоэтажке, производит потребности в доме: на площадке, в лифте и даже на скамейке перед подъездом. Соседи пенсионерки не знают, как решить эту проблему.