В Украине планируют разрешить расчеты криптовалютой

Производить оплату "цифровыми деньгами" можно будет только с помощью банковской карты.

В Верховной Раде готовят ко второму чтению законопроект "О виртуальные активы", который позволит украинцам легально расплачиваться криптовалютой. Об этом сообщил в интервью изданию "Минфин" заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

Чиновник отметил, что осуществлять расчеты криптовалютой можно будет только в случае оплаты картой. В таком случае будет происходить моментальная конвертация валют по тому же принципу, по которому уже сейчас украинцы осуществляют оплату долларами США.

Необходимость легализации "цифровых денег" заместитель министра объяснил тем, что в последнее время магазины предоставляют возможность оплаты криптовалютой, чтобы привлечь внимание клиентов. При этом со временем, за счет увеличения объемов операций, комиссия по эквайрингу снизится и не будет превышать одного процента.

Александр Борняков также отметил, что Нацбанк Украины работает над внедрением собственной цифровой валюты — e-гривны. Она упростит денежные переводы и позволит лучше контролировать расходы государства. Проследить за движением е-гривны будет значительно проще, чем за бумажными деньгами, путь которых контролировать практически невозможно.

Напомним, что украинские чиновники задекларировали за прошлый год 46351 биткоинив на сумму 75 млрд гривен. Всего криптовалюту задекларировали 652 чиновника.

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